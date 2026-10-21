"Chacal" de Río Bueno arriesga cadena perpetua por triple homicidio: Cometió el crimen tras ser despedido de empresa familiar

21 oct. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó el martes el veredicto condenatorio contra Francisco Uribe Obando por un triple homicidio ocurrido en marzo de 2024 en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos.

Las víctimas fueron su hermano; su cuñada, quien tenía cuatro meses de embarazo; y su sobrina, de 10 años.

El Ministerio Público solicitó presidio perpetuo calificado, la pena más alta de nuestra legislación. La lectura de sentencia quedó fijada para el lunes 2 de noviembre.

Brutal crimen en Río Bueno

Los hechos ocurrieron entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de marzo de 2024. Durante el juicio, la Fiscalía acreditó que el acusado había planificado el ataque.

Según los antecedentes, Uribe ingresó a la vivienda y utilizó un cuchillo de cocina para cometer los asesinatos.

Una cuarta persona, también integrante de la familia y que se encontraba en la casa, fue atacada, pero sobrevivió. Su testimonio resultó fundamental para esclarecer los hechos.

De acuerdo a la investigación, el móvil del crimen habría sido su despido de un local donde trabajaba junto a su hermano, quien era propietario de una cadena de ópticas.

El tribunal declaró culpable al acusado por tres delitos de homicidio calificado consumados, un homicidio simple en grado de tentativa y amenazas condicionales.