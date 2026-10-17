Pancha Merino responde a querella de Andrea Marocchino: "Si él quiere destapar la caja de Pandora, lo voy a hacer"

17 oct. 2026 - 18:40 hrs.

La actriz Francisca Merino se refirió a la querella por injurias graves presentada en su contra por su expareja, Andrea Marocchino, y su actual polola, Beatriz Muñoz. La acción judicial fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a declaraciones que la actriz realizó en dos programas de TV.

“Estoy supertranquila con mi conciencia. Durante un año viví con el dolor en mi alma de la desilusión, la decepción y de tantas mentiras de parte de él. Pero confío en Dios y vivo tranquila”, afirmó Merino a LUN.

Sin embargo, la actriz también advirtió que está dispuesta a revelar más antecedentes sobre lo ocurrido. “Si él quiere destapar la caja de Pandora, lo voy a hacer, porque cobarde no soy. Soy valiente y muy mujer para mis cosas. Puedo vivir con el dolor de la traición, pero vivo sin culpa”, sostuvo.

La querella presentada por Marocchino y Muñoz apunta a declaraciones emitidas en “Primer Plano” y “Plan Perfecto”. En el primero de estos espacios, el 24 de febrero, Merino afirmó que su expareja había entregado cheques que fueron rechazados y se refirió a una supuesta infidelidad.

“Nunca pensé que me estaba siendo infiel porque yo siempre confié plenamente en él”, señaló la actriz en esa oportunidad. También sostuvo: “O sea, la tenía hace cuatro meses y ella tenía pareja”, en alusión a la relación que, según su relato, Marocchino habría mantenido con Muñoz.

Posteriormente, el 21 de septiembre, durante su participación en “Plan Perfecto”, Merino volvió a referirse a su expareja y aseguró que “no le gusta trabajar”, además de reiterar sus dichos sobre los cheques.

La acción judicial sostiene que estas declaraciones podrían constituir injurias graves contra ambos querellantes. Por ello, solicitan una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, una multa de 100 UTM y otras sanciones.

Todo sobre Francisca Merino