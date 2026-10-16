Mega estrena dos nuevos programas: Contará con el regreso de Mariana Derderian

16 oct. 2026 - 20:29 hrs.

Mega sumará nuevas propuestas a su franja cultural “De paseo”, que se emite todos los domingos desde las 15:00 horas. La programación incorporará el estreno de “Nos falta feria” y el regreso de “Orgullo nacional”, dos espacios que buscarán acercar al público a distintas historias y expresiones de la cultura chilena.

Ambos programas tendrán a Mariana Derderian como conductora y debutarán este domingo. Mientras el primero recorrerá ferias libres para mostrar su importancia en la vida cotidiana, el segundo volverá con relatos de personas que destacan por sus experiencias y aportes a sus familias y comunidades.

“Nos falta feria”: Un recorrido por la cultura popular chilena

La principal novedad será “Nos falta feria”, un espacio que llevará a Mariana Derderian a recorrer ferias libres del país para conocer sus tradiciones, sabores y personajes.

En su primer capítulo, la comunicadora visitará la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo, donde funciona una de las ferias más grandes de Chile.

La propuesta no estará centrada únicamente en las compras, sino también en el humor de los comerciantes, las alternativas para cuidar el bolsillo y la gastronomía callejera. Además, el programa entregará consejos prácticos para los televidentes, como reconocer un pescado fresco o escoger una sandía dulce.

A lo largo de sus episodios, “Nos falta feria” continuará recorriendo estos espacios para mostrar distintas facetas de una actividad ligada a la vida cotidiana y a la identidad popular del país.

“Orgullo nacional” regresa con nuevas historias

La franja cultural también marcará el retorno de “Orgullo nacional”, que estrenará un segundo ciclo con historias de personas que han dejado una huella en sus familias y comunidades.

En el capítulo de este domingo, Mariana Derderian conocerá a Carmen Guzmán, una mujer de 87 años que es campeona de ping pong.

Su historia destacará su talento y disciplina, además de mostrar cómo continúa desarrollando su pasión por el deporte durante la tercera edad.

Con este nuevo ciclo, el espacio buscará visibilizar experiencias de vida que inspiran y demuestran que el paso de los años no impide seguir desarrollando habilidades y persiguiendo intereses personales.

Mariana Derderian también llegará a la ficción de Mega

Además de ponerse al frente de estas dos propuestas culturales, Mariana Derderian se incorporará desde el próximo lunes a “Reunión de superados”, la teleserie del horario prime de Mega.

De esta manera, la actriz y comunicadora tendrá presencia tanto en la programación cultural del canal como en su apuesta de ficción.

“Nos falta feria” y “Orgullo nacional” se emitirán los domingos, a partir de las 15:00 horas, como parte de la franja “De paseo” de Mega.

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