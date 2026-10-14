Nuevos personajes en "Reunión de Superados": Conoce a los destacados actores que se suman a la teleserie nocturna

14 oct. 2026 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

Importantes giros dramáticos promete la exitosa teleserie nocturna de Mega, "Reunión de Superados", tras confirmarse la llegada de importantes actores nacionales que se sumarán a la ficción para remecer a la comunidad escolar del Thomas Campbell School.

Las nuevas incorporaciones traerán de regreso a la pantalla chica a queridos rostros de la televisión chilena y abrirán inéditas historias, tensiones de pareja y conflictos entre los apoderados.

Retornos esperados y nuevos apoderados en el Thomas Campbell

Uno de los regresos más destacados es el de Mariana Derderian. La actriz interpretará a Valentina, la exesposa de Juan de Dios (Jorge Arecheta), cuya sorpresiva irrupción pondrá en jaque la estabilidad y la relación que el personaje mantiene con Matilde (Ignacia Baeza). Cabe destacar que la intérprete vuelve a las producciones dramáticas tras 12 años fuera de las pantallas.

Por su parte, Carolina Varleta retorna a las teleseries después de seis años, integrándose a la trama junto a Felipe Rojas. Ambos darán vida a los personajes de Antonia y Beltrán, un matrimonio que llega como nuevos apoderados al colegio tras haber enfrentado un complejo episodio de bullying con su hijo en su antiguo colegio.

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La llegada de este nuevo apoderado no dejará indiferente a Jaime (Francisco Reyes). Él verá en Beltrán la oportunidad perfecta para distanciar a Tomás (Gabriel Urzúa) de Teresita (Elisa Zulueta) y buscará emparejarla con el recién llegado.

La reaparición de un histórico rostro de Mega

A estos importantes fichajes se suma la reciente reaparición en pantalla de Alejandro Castillo, ícono de las primeras teleseries de Mega a fines de los noventa (recordado por sus papeles en “Rosabella” y “A Todo Dar”).

El veterano actor tuvo una participación especial en la producción como Patricio Echeverría, el padre de Javiera (Daniela Ramírez). Con ella mantuvo una emotiva videollamada que marcó un giro importante en los conflictos personales de la protagonista.

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