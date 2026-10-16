¿Qué pasó con Coco Legrand?: Esto dijo su histórico manager sobre volver a actuar

16 oct. 2026 - 19:04 hrs.

El humorista chileno Coco Legrand no regresará a los escenarios, según confirmó su mánager, Roberto Green, quien descartó la posibilidad de que el artista retome sus presentaciones tras su retiro de la actividad.

Consultado por un eventual regreso, Green fue categórico al referirse al futuro del humorista: “Él está retirado, ya no vuelve nunca más, ya está retirado del tema”, aseguró, según consignó Radio Cooperativa.

Mánager de Coco Legrand descarta su regreso al humor

El representante también enfatizó que el comediante no tiene contemplado volver a trabajar en los escenarios. “Él no va a trabajar más, entonces no va a volver al escenario ni al humor”, sostuvo.

Legrand enfrenta un cuadro de vértigo permanente que ha influido en su alejamiento de las presentaciones públicas.

¿Cómo está Coco Legrand tras su retiro?

Según explicó Roberto Green, actualmente el humorista está dedicado a su vida familiar y disfruta del tiempo junto a sus seres queridos.

“Está viviendo con su familia, disfrutando de sus nietos”, señaló el representante, dando cuenta de la etapa que atraviesa el artista tras poner fin a su trayectoria sobre los escenarios.

Los problemas de salud también le impidieron asistir al estreno de su documental “El gran Coco Legrand”, exhibido en cines durante 2025.

Todo sobre Famosos chilenos