La Fiesta del Memo confirma su regreso para 2027: ¿Cuándo será y dónde comprar las entradas?

16 oct. 2026 - 18:24 hrs.

La Fiesta del Memo confirmó su regreso para 2027 y ya tiene fecha para su próxima edición. El evento musical se realizará el sábado 17 de abril en el Club Hípico de Santiago, donde espera reunir nuevamente a los fanáticos de la música y la fiesta.

La organización anunció que las entradas estarán disponibles desde el martes 3 de noviembre, a través del sistema Passline.

¿Cuándo será la Fiesta del Memo 2027?

La próxima edición del evento se desarrollará el sábado 17 de abril de 2027 en el Club Hípico de Santiago, recinto que volverá a recibir esta celebración musical.

Producida por Memo Entertainment, la fiesta prepara una nueva versión que busca reunir distintos estilos y sonidos latinoamericanos en una jornada dedicada a la música y el baile.

¿Qué artistas estarán en la Fiesta del Memo?

Por ahora, la organización no ha anunciado los nombres de los artistas que integrarán el cartel de 2027. Sin embargo, adelantó que prepara un line up histórico en comparación con las ediciones anteriores.

La propuesta contempla música tropical, cumbia, fiesta popular, sonidos urbanos y ritmos latinos. Según el anuncio, los detalles de la parrilla artística se darán a conocer próximamente.

En sus distintas ediciones, La Fiesta del Memo ha contado con artistas nacionales e internacionales como Tito El Bambino, Ke Personajes y Wisin, entre otros.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para La Fiesta del Memo 2027 saldrán a la venta el martes 3 de noviembre a través de Passline.

Hasta el momento, el anuncio no informa los precios de los tickets ni otros detalles de la programación. La fecha de venta y el anuncio del cartel artístico son los primeros datos confirmados para la próxima edición del evento.

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