Poduje ofrece disculpas tras llamar "loco" a Milei: "Emití comentarios que no corresponden"

16 oct. 2026 - 18:24 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ofreció disculpas públicas al Presidente de Argentina, Javier Milei, luego de referirse a él como "loco" durante una actividad en la que defendió la importancia de la inversión estatal en infraestructura.

"Está cada vez más loco, a todo esto", expresó el secretario de Estado al cuestionar las críticas de Milei a la obra pública. Sus declaraciones fueron realizadas este viernes en el foro "Conoce a tu ministro", organizado por Icare.

Horas después, Poduje publicó un mensaje en su cuenta de X: "Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas", escribió.

¿Qué dijo el Gobierno por los dichos de Poduje?

Consultado en La Moneda sobre los dichos del titular de Vivienda y Urbanismo, el vicepresidente, Claudio Alvarado, sostuvo: "Hoy día el ministro Poduje ha reflexionado sobre esos dichos y ha pedido las excusas".

Sin embargo, el biministro también planteó que las autoridades deben ser cuidadosas con sus declaraciones: "Cuando uno está en una condición pública, en este caso de ministro de Estado, que lo que uno dice se interpreta como una decisión del Gobierno, siempre hay que ser cauteloso y hay que pensar muy bien lo que se dice", señaló.

Ante la consulta sobre si hubo un llamado de atención a Poduje por sus declaraciones, Alvarado señaló: "El ministro Poduje dio las excusas y para mí eso es suficiente y no tengo que hacer ningún otro comentario adicional", concluyó.