Noche estelar para Mega en los Premios Cordillera 2026: Revisa todos los ganadores del canal

16 oct. 2026 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Cultural Gabriela Mistral fue el escenario elegido para la entrega de los Premios Cordillera 2026, instancia en la que Mega se quedó con nueve de las 19 categorías. Un aspecto que hace aún más destacada la participación del canal es que los ganadores fueron elegidos mediante votación popular.

Varios rostros de la señal destacaron durante la ceremonia, pero uno de los grandes favoritos del público fue el matinal Mucho Gusto, que se llevó el premio a Mejor Matinal. Además, sus animadores, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, fueron reconocidos como los mejores en sus respectivas categorías.

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“Sepú”, Mejor Rostro Informativo

Otro de los galardonados fue Rodrigo Sepúlveda, conductor de Meganoticias Alerta, quien obtuvo el premio a Mejor Rostro o Dupla Informativa, superando a otros destacados representantes de la televisión chilena.

Por su parte, Detrás del Muro también destacó durante la ceremonia al quedarse con el premio a Mejor Programa Prime. A este reconocimiento se sumó Paola Troncoso, una de las integrantes del espacio, quien fue elegida como Mejor Figura de Comedia.

¿Cuáles fueron todos los premios de Mega?

Participación de rostros de Mega

Canción del Año: No te vayas – Los Vásquez ft. María José Quintanilla

El éxito obtenido en los Premios Cordillera 2026 afirma la preferencia del público con Mega en sus distintas franjas horarias. Este respaldo ciudadano, reflejado en los millones de votos que permitieron conseguir nueve de las 19 categorías, consolida el liderazgo de sus contenidos y rostros en el mapa de la televisión chilena.