"Está llena de barro": Equipo de televisión sufrió percance durante cobertura por aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la cobertura por un aluvión ocurrido en horas de la tarde del jueves recién pasado, un equipo de televisión sufrió un percance cuando transmitía en vivo y en directo desde la comuna de Las Condes.

El periodista y rostro de Mega, Gonzalo Ramírez, comentó en el matinal "Mucho Gusto" que una camarógrafa se vio afectada este viernes por el barro del sector, por lo que tuvo que recibir ayuda para no quedar atrapada.

El relato de Gonzalo Ramírez

Ramírez explicó que "la camarógrafa de Chilevisión se enterró completa, hasta los hombros. La tuvieron que sacar. Está súper peligroso".

"Ella está llena de barro, hasta los hombros se enterró. Eso da cuenta de la inmensa cantidad de material y que ha sido bien dificultoso para los equipos de emergencia ir despejando", sostuvo.

El periodista detalló que el equipo de televisión se acercó hasta ese lugar "porque una señora quiso hablar, pero está bien peligroso. Con mucho respeto mostramos a una colega desde lejos, pero solo para mostrar el mensaje de que aquí está peligroso".

Durante este viernes, las labores de emergencia se han centrado en asistir a los damnificados y remover el barro y las enormes rocas que quedaron en medio de algunas de las calles de Las Condes.

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