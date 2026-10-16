"No me quedaré de brazos cruzados": Fabiola Campillai por resolución de libertad condicional a Patricio Maturana

16 oct. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora de la República, Fabiola Campillai, emitió una declaración pública tras conocerse la resolución que concede la libertad condicional a Patricio Maturana, excarabinero condenado a 12 años y 183 días de presidio por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.

Ante el dictamen, la parlamentaria expresó su categórico rechazo de manera directa: "Como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad".

En el documento, Campillai detalló que compareció personalmente ante la Comisión para fundamentar su oposición.

"El condenado no ha cumplido siquiera la mitad de su pena"

La senadora cuestionó que el condenado reciba este beneficio sin haber cumplido ni la mitad de su pena y gozando ya de salidas progresivas, sumado a una falta total de reparación o arrepentimiento.

"Señalé que, según los antecedentes, el condenado no ha cumplido siquiera la mitad de su pena; que ya goza de un régimen de salidas progresivas; que nunca me ha pedido perdón ni ha reconocido el daño causado; y que negó los hechos durante todo el proceso", sostuvo.

La legisladora alertó sobre la peligrosa señal institucional que emite esta resolución judicial para los procesos de violaciones a los derechos humanos en el país: "Esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado".

Campillai enfatizó el sentido general de su demanda por justicia, afirmando que "soy una víctima más en la larga y triste historia de violencia estatal en Chile. Por eso, mi lucha por justicia también es por todos los ciudadanos del país: nadie debería ser mutilado ni perder la vida en el contexto de una manifestación, participe o no en ella".

Las acciones que pretende tomar Campillai

Respecto a las acciones futuras, Campillai dejó claro que no dará por cerrada la vía legal e impulsará acciones en tribunales nacionales e internacionales para revertir el dictamen: "Quiero ser igual de clara respecto de lo que viene. No me quedaré de brazos cruzados. Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales".

La parlamentaria reafirmó su convicción y compromiso con los procesos de verdad y reparación: "He enfrentado situaciones muy difíciles en mi vida. Perdí la vista, el gusto y el olfato, pero no he perdido la convicción ni la fuerza, menos ahora".

"Este golpe no me debilita: me compromete más que nunca con una lucha que no es solo mía", agregó, destacando que buscará justicia.

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