Otorgan libertad condicional a Patricio Maturana: Excarabinero fue condenado por atacar a Fabiola Campillai

16 oct. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, y de forma unánime, la Comisión de Libertad Condicional de Talca le concedió dicho beneficio a Patricio Maturana Ojeda, excarabinero condenado por el ataque que dejó ciega a Fabiola Campillai.

La decisión, que contó con la oposición de la senadora, se hará efectiva a contar del 2 de diciembre de 2026.

Según lo informado por Radio Bío Bío, Maturana accederá al beneficio cuando alcance el mínimo exigido por la comisión. Hoy en día cumple condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina.

El biministro Claudio Alvarado encabezó un punto de prensa en La Moneda y se refirió a la decisión judicial, señalando que "no nos corresponde emitir mayor juicio u opinión".

El ataque a Campillai en 2019

El ataque contra la ahora senadora Campillai ocurrió el 26 de noviembre de 2019, en la comuna de San Bernardo.

Ella se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando el exfuncionario policial lanzó una bomba lacrimógena en contra de un grupo de personas, impactando de manera directa en Campillai.

La agresión provocó lesiones graves en la zona del cráneo de la víctima, quien quedó con pérdida total de la visión, el gusto y el olfato.

De acuerdo a lo anterior, Maturana fue condenado a 12 años de presidio efectivo por el delito de "apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas".

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