Ruth Gamarra enfrenta problema médico: Piden donantes de sangre tras ser hospitalizada

16 oct. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una profunda preocupación entre los seguidores del espectáculo nacional generó el estado de salud que atraviesa la modelo paraguaya y exintegrante del programa Mekano, Ruth Gamarra, quien se encuentra hospitalizada e ingresará al quirófano.

La alerta se encendió inicialmente en redes sociales luego de que su amiga y excompañera del programa juvenil, Rosemarie Dietz, publicara una fotografía en la que se ve a la exfigura televisiva acostada en una camilla, vistiendo bata clínica y con una vía intravenosa en una de sus manos.

Solicitud urgente de donantes de sangre

A las palabras de apoyo se sumó un antecedente clave: a través de las historias de la propia cuenta de Instagram de Ruth Gamarra, se compartió un cartel solicitando donantes de sangre a su nombre.

De acuerdo con la información compartida, la modelo se encuentra internada en el Centro Médico La Costa, en Paraguay, donde se requieren tres donantes de cualquier tipo de sangre; no se conoce con certeza si la modelo ya se operó o tendrá la intervención médica en las próximas horas.

"Tiene que ser operada": El apoyo de su entorno

En la primera publicación dada a conocer por Rosemarie Dietz, la exbailarina dedicó emotivas palabras de contención a la empresaria, confirmando además la realización de la cirugía:

"Te amo, amiga de mi alma. ¡Sé que lo estás pasando difícil y mal! Pronto te ayudaremos en todo y Dios, que nunca nos abandona".

En esa misma línea, Dietz anticipó que la exintegrante de Mekano necesitaba de su comunidad: "Tenemos que decirle a la gente lo que tienes, para que todos aporten un granito de arena a mi amiga, que tiene que ser operada y que la amo con mi alma".

Antecedentes de salud

Aunque hasta el momento no se ha entregado un parte médico detallado con el diagnóstico exacto de esta emergencia, la comunicadora arrastra un historial médico de cuidado.

En años anteriores, la modelo sufrió una necrosis femoral, condición caracterizada por la falta de irrigación sanguínea en la articulación de la cadera, problema que en su momento la obligó a someterse a cirugías de urgencia en Paraguay para estar cerca de su familia y a enfrentar una larga rehabilitación para volver a caminar.