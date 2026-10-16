Servicio Militar 2027: Revisa con tu RUT y ClaveÚnica si fuiste seleccionado

16 oct. 2026 - 15:00 hrs.

A una semana de que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) publicara la nómina oficial de jóvenes nacidos en 2008 convocados para realizar el Servicio Militar durante 2027, aún existen muchas personas que no han verificado si sus nombres figuran en el sorteo general obligatorio.

El proceso está dirigido a hombres que cumplieron los 18 años y que no se inscribieron previamente de forma voluntaria. Por ello, la autoridad habilitó las plataformas digitales para que los postulantes y sus familias puedan consultar el resultado de manera rápida utilizando su RUT o ClaveÚnica.

¿Cómo revisar con el RUT si fuiste elegido?

Para verificar si fuiste seleccionado en la convocatoria de conscripción, el trámite se realiza de forma totalmente digital siguiendo estos pasos:

Entrar al sitio web oficial serviciomilitar.cl. En la portada de la página, en el apartado "Revisa si saliste sorteado", pincha en el botón "Consulta aquí". Ingresar tu RUT sin puntos y con guion. El sistema desplegará de inmediato la información sobre si fuiste convocado o no para el proceso de selección del año 2027.

Asimismo, los usuarios pueden ingresar al portal de trámites digitales de la DGMN en dgmn.cerofilas.gob.cl e iniciar sesión con su ClaveÚnica para revisar el estado del registro de conscripción y acceder a certificados oficiales.

¿Qué pasa si salí seleccionado en el sorteo?

Quienes figuren en la nómina del sorteo general tienen dos alternativas principales antes de la publicación del listado definitivo:

Aceptar el llamado : Los seleccionados deberán presentarse al proceso de revisión médica y evaluación psicofísica que determinará si están aptos para el acuartelamiento, el cual comenzará formalmente en abril de 2027.

: Los seleccionados deberán presentarse al proceso de revisión médica y evaluación psicofísica que determinará si están aptos para el acuartelamiento, el cual comenzará formalmente en abril de 2027. Presentar una excusa (eximición): Si la persona sorteada no puede cumplir con el Servicio Militar por motivos de salud, estudios, razones económicas o familiares, tiene plazo hasta la tercera semana de noviembre para presentar una reclamación formal ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA) a través de la plataforma dgmn.cerofilas.gob.cl (con ClaveÚnica) o presencialmente en el Cantón de Reclutamiento más cercano.

Cabe recordar que la lista definitiva de llamados se dará a conocer en febrero de 2027, instancia en la que también vencerá el plazo para quienes deseen sumarse de manera voluntaria.