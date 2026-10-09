Servicio Militar: Revisa si fuiste reclutado y cómo puedes eximirte

09 oct. 2026 - 17:00 hrs.

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) publicó el sorteo de los jóvenes nacidos en 2008 que fueron convocados para realizar el Servicio Militar durante el año 2027.

El servicio permite que los jóvenes adquieran "conocimientos y habilidades militares que contribuyan a la defensa nacional y permitan apoyar al país ante situaciones de emergencia o catástrofes".

Cabe destacar que el Servicio Militar contempla dos modalidades:

Obligatorio : Si eres hombre mayor de 18 años , formarás parte de la base de conscripción junto a los voluntarios y no voluntarios que pueden ser nominados en el sorteo.

: Si eres , formarás parte de la base de conscripción junto a los voluntarios y no voluntarios que pueden ser nominados en el sorteo. Voluntario: Si tienes entre 18 y 24 años, sin importar tu género.

Además, también existe la inscripción anticipada para quienes cumplen 17 años; sin embargo, esta opción solo estuvo disponible hasta el pasado 30 de septiembre.

¿Cómo saber si fui reclutado?

Para saber si fuiste reclutado, debes ingresar al sitio web serviciomilitar.cl y revisar la información utilizando tu RUT en el apartado "Consulta Aquí" que aparece en la portada de la web antes mencionada.

Luego de esto, se publicará la lista de llamados definitiva en febrero de 2027 y el proceso de acuartelamiento comenzará en abril del próximo año.

Eso sí, antes de poder ingresar al servicio deberás ser evaluado por una comisión médica y militar que definirá si estás apto o no para entrar.

Por último, si quieres ser voluntario, te puedes inscribir hasta febrero de 2027 en el sitio web serviciomilitar.cl o en el Cantón de Reclutamiento más cercano a tu domicilio.

¿Cómo me puedo eximir?

Si fuiste seleccionado en el sorteo general del presente mes de octubre y no puedes realizar el Servicio Militar, puedes presentar una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CAE).

Para esto, debes dirigirte al sitio web de la DGMN dgmn.cerofilas.gob.cl e ingresar la solicitud con tu Clave Única. La otra opción es hacer el trámite en el Cantón de Reclutamiento más cercano a tu domicilio.

Sin embargo, para respaldar tu solicitud, debes presentar documentos que acrediten alguna de las siguientes situaciones:

Imposibilidad física o psíquica .

. Imposibilidad social .

. Perteneces a Carabineros, PDI o Gendarmería.

Cumplir el servicio generaría un deterioro económico en tu familia al ser su principal fuente de ingreso.

al ser su principal fuente de ingreso. Te casaste .

. Vas a ser padre o ya lo eras antes del sorteo.

antes del sorteo. Fuiste condenado a pena aflictiva .

. Eres descendiente de una víctima de violaciones a los Derechos Humanos o de violencia política.

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