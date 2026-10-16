"Yo me voy a ir": La amenaza de Faloon Larraguibel contra Rai Cerda en 'Volverías con tu ex? 2'

16 oct. 2026 - 15:23 hrs.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda protagonizarán un nuevo tenso momento en “Volverías con tu ex? 2”, luego de una discusión que llevará a la exchica Yingo a plantear la posibilidad de abandonar el encierro.

En el avance del capítulo 77 del reality de Mega, la influencer se acercará a su expareja para pedirle disculpas por haberlo tratado de “celoso de mier...”, en medio de los conflictos que han protagonizado durante los últimos días.

“Entiendo perfectamente cómo te sentiste y que las palabras te lleguen más, discúlpame por eso. No quiero tener que estar tomando... todo el tiempo para estar tranquila”, le expresará Faloon, haciendo referencia a su tratamiento psicológico.

Faloon Larraguibel amenazará con renunciar al reality

Sin embargo, la conversación tomará otro rumbo cuando Rai Cerda responda a las disculpas de su expareja con una dura frase: “Tú deberías haber comenzado tu terapia de sanación mucho antes de conocerme a mí”, lanzará el ingeniero.

Sus palabras harán explotar a Faloon, quien manifestará su intención de dejar el programa, pese a que inicialmente se había acercado para intentar solucionar el conflicto.

“Me vine a disculpas... gracias por todo y ahora yo me voy a ir, no a hacer nada y me voy a ir”, afirmará la participante, dando cuenta de su molestia por la respuesta de Rai.

Además, la exchica Yingo le expresará al ingeniero que considera que la relación entre ambos está completamente perdida, profundizando la tensión que han vivido dentro del encierro.

Rai Cerda también estaría dispuesto a abandonar el encierro

En medio del enfrentamiento, Rai Cerda también se referirá a la posibilidad de dejar el reality. Según el adelanto del capítulo, el amigo de Kaoto le dirá a Faloon que, si ella decide abandonar el programa, él también lo hará con ella.

Así, la discusión volverá a poner en evidencia las dificultades que atraviesa la expareja en “Volverías con tu ex? 2”, donde sus constantes desencuentros han marcado la convivencia.

Los capítulos de “Volverías con tu ex? 2” están disponibles a través de Mega GO y Disney+.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2