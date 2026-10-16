Japoneses recibieron alerta por terremoto magnitud 9,9: Fue un error del sistema de emergencia

16 oct. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una falsa alarma de terremoto generó preocupación en Japón, luego de que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitiera una alerta temprana que advertía sobre un supuesto sismo de magnitud 9,9. Sin embargo, el movimiento telúrico pronosticado nunca ocurrió y la advertencia debió ser retirada minutos después.

El incidente se registró el viernes a las 12:40 horas, cuando las alarmas de los teléfonos comenzaron a sonar y los presentadores de noticias instaron a la población a buscar refugio. La alerta advertía que el supuesto terremoto podía alcanzar el nivel 7, el máximo de la escala japonesa de intensidad sísmica, y sentirse desde Hokkaido hasta la región de Tokai.

Ocho minutos después, a las 12:48 horas, la agencia canceló la advertencia. Según informó The Japan Times, el organismo inició una investigación para determinar qué provocó el error, que generó confusión entre la población y alteraciones en el transporte público.

¿Qué provocó la falsa alarma en Japón?

Ayataka Ebita, jefe de la división de observación de terremotos y tsunamis de la JMA, explicó que el sistema ubicó equivocadamente el epicentro frente a las islas Kuriles y sobreestimó la magnitud del sismo. Dos minutos antes de la alerta, se había registrado un terremoto de magnitud 6,9 frente a la península rusa de Kamchatka.

La agencia detalló que el error se produjo al aplicar una fórmula de magnitud diseñada para terremotos ocurridos en Japón a un sismo distante. También se utilizaron ubicaciones diferentes para calcular la magnitud y predecir la intensidad del movimiento. La JMA descartó un posible ciberataque y señaló que continúa investigando las causas.

La falsa alarma tuvo consecuencias en el transporte: la línea Tokaido Shinkansen suspendió sus operaciones durante 15 minutos luego de que se activara un sistema de seguridad automatizado, según la compañía ferroviaria Central Japan Railway.

En Tokio, peatones se detuvieron para revisar sus teléfonos y comprobar si comenzaba el temblor. Lola Milroy-Tompkins, estudiante británica de 20 años de la Universidad de Waseda, relató que se preocupó al escuchar la alarma mientras almorzaba en el campus.

“Nunca antes había experimentado un terremoto y esperaba un temblor tremendo y que todo comenzara a derrumbarse a mi alrededor”, señaló.

Por su parte, el secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara, afirmó que el gobierno no había recibido informes de daños relacionados con el terremoto de Kamchatka. No obstante, reconoció la preocupación que la advertencia provocó entre quienes evacuaron o vieron interrumpidas sus actividades.

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