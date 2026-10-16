Grupo animalista agradece a Municipalidad de Santiago rescate de Morocho y Lulú, pero pide que sean dados en adopción a familia

16 oct. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

El grupo animalista "Todos Somos Cholita" solicitó formalmente a la Municipalidad de Santiago la entrega de Morocho y Lulú, los dos perros que fueron rescatados desde el sector del río Mapocho hace unas semanas, para que puedan continuar su proceso de adopción con una familia.

A través de una carta dirigida al alcalde Mario Desbordes, fechada el 13 de octubre, la agrupación agradeció la colaboración del municipio en el rescate y cuidado de los animales, pero aseguró que ya encontraron una familia que estaría dispuesta a hacerse cargo de ambos. Sin embargo, manifestaron que desconocen por qué todavía no se ha podido concretar la adopción.

"Si bien podríamos asumir una buena intención al 'adoptar' a estos perros por el propio municipio, el mejor destino para cualquier animal será siempre una familia y no la comunidad, sea social o de seguridad", plantearon en el documento.

¿Dónde están Morocho y Lulú?

La Municipalidad de Santiago anunció hace unos días que Morocho pasaría a formar parte de la Dirección de Seguridad, por lo que se convirtió en mascota del municipio. En tanto, Lulú también fue rescatada durante el temporal y quedó a cargo del municipio.

Según relató la agrupación en la carta, inicialmente se acordó que, una vez rescatados, los perros serían trasladados a la veterinaria municipal para recibir atención médica, mientras los voluntarios avanzaban en el proceso de adopción.

Sin embargo, Todos Somos Cholita afirmó que ambos perros permanecen en las instalaciones del parque O'Higgins, lo que a su juicio "implica un riesgo para su seguridad", por lo que reiteraron la necesidad de que sean adoptados por una familia.

Buscan reunirse con el municipio

Desde la agrupación valoraron el apoyo que "nos ha brindado el Municipio en nuestro trabajo diario con los perros del sector Mapocho, especialmente en los cupos para esterilización", en lo que calificaron un "beneficio mutuo".

No obstante, advirtieron que, desde su perspectiva legal, no correspondía la adopción del municipio con estos perros, ni tampoco que fueran usados para labores de seguridad, por lo que pidieron que puedan ser dados en adopción.

"Se trata de cachorros que ya tienen adoptantes y que serán capaces de proporcionarles los cuidados veterinarios, de protección y entorno ideal, como es una familia (...) Carece de toda lógica mantener a los perros como 'mascotas' del Municipio", afirmaron.

En esa línea, Todos Somos Cholita pidió cumplir "los acuerdos de confianza y colaboración recíproca" para llevarlos con su familia adoptante. La agrupación manifestó su disposición a reunirse presencialmente con el municipio para explicar el trabajo que realizan en el sector y abordar la situación de ambos perros.

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