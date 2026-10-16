Subsecretario de Energía anuncia que estudian fórmula para bajar tarifas eléctricas: Extenderían contratos como se hizo con el TAG

16 oct. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, anunció que el Gobierno estudia un mecanismo para reducir las tarifas eléctricas asociadas a los contratos con empresas generadoras, mediante una fórmula que podría contemplar plazos más extensos para esos acuerdos, similar al sistema usado para rebajar costo del TAG en la Autopista Central.

La propuesta busca aprovechar las eficiencias que se han generado con las energías renovables para revisar las condiciones comerciales de los contratos y evaluar posibles rebajas: "Es un mecanismo que estamos estudiando, vamos a entrar en conversación (con las empresas generadoras)... Lo más importante es que es voluntario".

"Hemos conversado con varias (empresas) relevantes de la industria, las más relevantes de la industria, y ellos están en muy buena disposición para poder enfrentar esta conversación, de abrir sus contratos en forma muy transparente", señaló Briones.

¿Cómo funcionaría la fórmula para revisar los contratos?

La autoridad explicó que un eventual acuerdo con las empresas generadoras para una reducción de tarifas se podría lograr "de tal manera que les permita a ellas no afectar sus ingresos", ya que también se analiza la posibilidad de extender algunos contratos o permitir que las compañías participen en nuevas licitaciones con plazos más largos.

"Lo que estamos buscando es que, aprovechando las economías que hoy día podemos exhibir en términos de eficiencia de generación, puedan ser hoy día evaluadas y puedan ser disminuidas las tarifas asociadas a sus contratos", sostuvo el subsecretario Briones.