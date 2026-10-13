Arturo Squella defiende posibilidad de indultos por razones humanitarias: "Uno no hace distinción"

13 oct. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el debate sobre los indultos por razones humanitarias, luego de las reacciones que generó el caso del exintegrante del Movimiento Lautaro Juan Aliste Vega, quien falleció durante el fin de semana a causa de un cáncer terminal.

Aliste Vega cumplía una condena de 42 años de prisión por el asesinato del cabo Luis Moyano y había solicitado el beneficio debido a su estado de salud.

Squella defiende una mirada humanitaria en casos de indulto

Consultado en el programa Ahora es Cuando, de Radio Infinita, sobre si los indultos por razones humanitarias deberían considerarse sin importar el delito cometido, Squella sostuvo que la condición médica debe ser el elemento central para evaluar estos casos: "A mí me cuesta creer que haya personas que hacen distinción entre ese escenario".

Y agregó: "Es evidente que, independiente de cuál haya sido el comportamiento o cuál es el reproche público, que en este caso no se me ocurre, digamos, uno más grave, es obvio que si es que tú vas a considerar las razones humanitarias, uno no hace distinción", afirmó.

El senador explicó que, a su juicio, la medida permitiría que una persona en fase terminal pudiera pasar sus últimos días en su hogar, sin que eso implique recuperar la libertad, sino cumplir la condena bajo arresto domiciliario. Sobre esta atribución, recalcó que debe aplicarse de manera excepcional y evaluando cada situación de forma particular.