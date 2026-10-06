Diputado Alessandri pide reponer programa "Yo elijo mi PC": "Hoy día un computador no es un lujo"

06 oct. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó la discusión en torno al proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y se refirió particularmente a algunas de las partidas que contemplan reducciones de recursos, entre ellas el programa “Yo elijo mi PC”.

En entrevista con Radio Infinita, el parlamentario sostuvo que el escenario fiscal obliga a reducir determinados gastos, aunque planteó que existen programas que, a su juicio, no deberían ser objeto de recortes.

“Evidentemente, cuando el presupuesto es un presupuesto difícil de diseñar, porque la deuda venía creciendo más rápido que el crecimiento, va a haber que apretar los dientes, va a haber que reducir algunas partidas”, señaló.

Alessandri pide reponer "Yo elijo mi PC"

En ese contexto, Alessandri fue consultado específicamente por la disminución presupuestaria asociada al programa “Yo elijo mi PC”, además de otras iniciativas mencionadas durante la entrevista.

El presidente de la Cámara fue enfático en cuestionar la decisión respecto del programa destinado a la entrega de computadores. “Yo creo que ‘Elijo mi PC’, por ejemplo, es un error”, afirmó.

A juicio del diputado, el acceso a un computador dejó de ser un elemento asociado al lujo y pasó a ser una herramienta básica. "Hoy día un computador no es un lujo, es tan básico como un cuaderno y un lápiz. Por lo tanto, en ese tipo de cosas yo no ahorraría”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que desde el Congreso están planteando al Ministerio de Hacienda la necesidad de reconsiderar la decisión. “Le estamos pidiendo al ministro de Hacienda que lo reponga”, afirmó Alessandri.

"No es un lujo un computador personal"

Más adelante, al referirse a los eventuales puntos de conflicto durante la discusión presupuestaria, el presidente de la Cámara volvió a mencionar el programa. “En educación, debieran estar las fricciones. Ojalá que la conversa con Hacienda, entre el Legislativo y Hacienda, reponga el programa de Yo elijo mi PC”, sostuvo.

El diputado insistió en que la entrega de computadores debe ser considerada una necesidad básica en el escenario actual. “Reitero, no es un lujo un computador personal el año 2026 y es una necesidad básica similar a un cuaderno o un lápiz”, enfatizó.

Alessandri también vinculó la discusión sobre la reposición del programa con la necesidad de encontrar otros espacios donde reducir el gasto público, en medio del debate presupuestario.

“Yo espero que sea propositiva la oposición, que nos diga dónde podemos ahorrar para no seguir endeudando al país”, concluyó.

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