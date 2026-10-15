Diputado Jaime Araya por pérdidas en fondos de pensiones: "Yo tengo una profunda desconfianza de cómo actúan las AFP"

15 oct. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Jaime Araya (IND-PPD), cuestionó el actuar de las AFP frente a las pérdidas registradas en los fondos de pensiones y pidió mayor transparencia sobre las decisiones de inversión. En conversación con Radio Infinita, sostuvo que los afiliados deben conocer cómo estas operaciones afectaron sus ahorros.

"Las AFP han hecho lo que han querido en el contexto de arquitecturas legislativas legales que son muy complejas", afirmó en el programa Ahora es Cuando, donde también cuestionó la diferencia de poder entre quienes cotizan y las entidades que administran sus fondos.

El parlamentario ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar que se instruya a las AFP a informar a cada afiliado sobre el efecto de estas decisiones en sus ahorros. Además, planteó que el organismo debe revisar los antecedentes y evaluar eventuales sanciones si se detectan incumplimientos.

Araya pide transparentar las inversiones de las AFP

El diputado también manifestó sus dudas sobre la forma en que se evalúan los riesgos de inversión, especialmente en el caso de las personas que están próximas a jubilar. A su juicio, los fondos tienen distintos objetivos y plazos, por lo que las estrategias deben considerar esas diferencias.

"Yo tengo una profunda desconfianza de cómo actúan las AFP", señaló Araya, quien sostuvo que espera una investigación de la Superintendencia para determinar si las decisiones se ajustaron al marco normativo. También anunció que prepara un nuevo oficio para solicitar información sobre estudios, asesorías y consultorías relacionadas con inversiones, mercados financieros y evaluaciones de riesgo.