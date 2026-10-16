Macron pide calma ante nueva jornada de grandes manifestaciones este sábado en Francia

16 oct. 2026 - 20:19 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo este un llamado generalizado a la calma por las manifestaciones programadas para este sábado en dicho país, debido a la nueva movilización estudiantil prevista en París y en varias grandes ciudades en pleno choque entre sindicatos y Gobierno sobre el sistema de enseñanza secundaria, que ha puesto en jaque a las autoridades.

"El derecho a manifestarse es plenamente respetado pero debe ir acompañado del respeto a las personas y a la propiedad. Por eso hago un llamado a la calma y al respeto: hay que preservar estos derechos", declaró Macron durante su comparecencia final en el segundo y último día del Consejo Europeo en Bruselas, capital de Bélgica.

"El problema surge cuando están desorganizadas y hay elementos que solo buscan causar daños y generar desorden. Y eso es inaceptable", añadió antes de reiterar su pleno apoyo a la Policía y resto de fuerzas de seguridad porque "son tiempos muy difíciles para nuestras fuerzas del orden, que se enfrentan a una violencia extrema".

Las manifestaciones relacionadas con la educación también se han extendido a otros países de Europa. Italia y Albania han sido escenario de protestas estudiantiles, mientras que en Madrid, España, se registra una huelga de profesores.

Francia se prepara para una jornada de protestas

Macron, criticado por la oposición ante lo que a su visión era una postura vacilante sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad, insistió en que "nadie se une a la Policía o a la Gendarmería para sufrir ataques como los que sufrieron, por ejemplo, hace unos días, por parte de personas que solo conocen la violencia y el desorden".

Mientras tanto, el prefecto de la Policía de París, Patrice Faure, prohibió las manifestaciones del sábado en varias zonas estratégicas de la capital, en los alrededores del Palacio del Elíseo, Matignon e incluyendo los Campos Elíseos.

En el marco de esta jornada de movilización que reúne a chalecos amarillos, estudiantes, alumnos de secundaria y sindicalistas, se prohibirán las concentraciones y procesiones no declaradas entre las 07:00 y las 22:00 horas, según la Prefectura de Policía.