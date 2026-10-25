Elecciones en Brasil: Tribunal Superior Electoral libera los primeros resultados de la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro

25 oct. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

A las 17:00 horas (en Brasilia y Chile), las mesas de votación cerraron en todo Brasil y el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzó a liberar los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el "gigante sudamericano".

Brasil decide entre Lula y Bolsonaro

El reñido balotaje es disputado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años por "tentativa de golpe de Estado".

En las últimas encuestas publicadas antes de estos comicios, Lula y Bolsonaro empataban con un 50% de las preferencias, con una leve desviación a favor del candidato de la ultraderecha brasileña.

Resultados de la segunda vuelta en Brasil

De acuerdo a los resultados oficiales, con un 0.25% de los votos escrutados, Lula lidera esta segunda vuelta con un 57,66% de las preferencias, frente al 42,34% que obtiene Flavio Bolsonaro.

Puedes seguir minuto a minuto los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil en el sitio web oficial del TSE (pincha aquí).

Meganoticias en Brasil

El editor de Meganoticias, Pablo Cuéllar, que se encuentra en Brasil, reportó que "las autoridades extendieron el horario de votación hasta las 19:00 horas en los estados brasileños de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, tras las denuncias de ambos candidatos sobre las dificultades que enfrentaban los electores para trasladarse a los locales de votación".

Los cuestionamientos apuntaron a la disminución de la flota del transporte público, situación que habría complicado el desplazamiento de los votantes durante la jornada electoral.

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