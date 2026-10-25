Los cuatro tipos de obras para los que sirve la Tarjeta Banco de Materiales
- Por Meganoticias | Francisca Mieres
La Tarjeta Banco de Materiales es un subsidio destinado a financiar la compra de materiales de construcción para realizar mejoras menores en viviendas. El beneficio está dirigido a jefas y jefes de hogar propietarios de una única vivienda que se encuentren entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH) y cumplan con los requisitos establecidos.
El aporte permite financiar cuatro tipos de obras: reparación de techumbres, reparación de baños, instalación de cierres perimetrales y mejoramiento de pisos. Los montos varían según el tipo de reparación que se quiera realizar.
¿Cuáles son los cuatro tipos de obras que financia?
- Reparación de techumbre: exclusiva para casas, con un subsidio de entre 1 UF y 25 UF.
- Reparación de baño: para casas y departamentos, con un aporte de entre 1 UF y 15 UF.
- Instalación de cierres perimetrales: exclusiva para casas, con un subsidio de entre 2 UF y 40 UF.
- Mejoramiento de pisos: para casas y departamentos, con un aporte de entre 1 UF y 15 UF.
Es importante considerar que el beneficio está destinado exclusivamente a la compra de materiales de construcción, por lo que no cubre mano de obra, servicios de construcción ni transporte de materiales.
El período de postulación estará abierto entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.
¿Cuáles son los requisitos?
Para acceder al subsidio, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener 18 años o más.
- Ser jefa o jefe de hogar.
- Tener nacionalidad chilena o ser una persona extranjera con residencia definitiva.
- Contar con cédula de identidad vigente.
- Estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.
- Ser propietario o propietaria de una única vivienda.
- Habitar la vivienda donde se utilizará el subsidio.
- No haber sido beneficiaria o beneficiario anteriormente del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS n.º 255) ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS n.º 27).
Además, la vivienda debe estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 UF y una antigüedad mínima de 10 años. El beneficio considera casas y departamentos.
En el caso de quienes postulen para reparar la techumbre, no podrán participar si la vivienda tiene techo de fibrocemento o pizarreño.
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