FUAS: ¿Cuándo entregan los resultados de las becas?

25 oct. 2026 - 15:15 hrs.

El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) es el trámite del Ministerio de Educación (Mineduc) que permite a estudiantes nuevos y antiguos postular a beneficios estatales para financiar sus estudios superiores, como la gratuidad, becas y créditos para el proceso de admisión 2027.

El primer periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) tenía como fecha de cierre inicial el jueves 22 de octubre. Sin embargo, la Subsecretaría de Educación Superior extendió el plazo hasta el jueves 5 de noviembre, para que los estudiantes puedan completar el trámite y optar a los beneficios estatales para la educación superior.

¿Cuándo se publican los resultados del FUAS 2027?

El proceso contempla distintas etapas antes de conocer la asignación definitiva de los beneficios. Estas son las fechas informadas para el primer periodo de postulación:

17 de diciembre de 2026 : Publicación de la información sobre el nivel socioeconómico de los postulantes.

: Publicación de la información sobre el nivel socioeconómico de los postulantes. 15 de enero de 2027 : Resultados de preselección de gratuidad, becas y potenciales renovantes de beneficios.

: Resultados de preselección de gratuidad, becas y potenciales renovantes de beneficios. 10 de marzo de 2027 : Publicación de los resultados de asignación de beneficios.

: Publicación de los resultados de asignación de beneficios. Del 10 al 25 de marzo de 2027: periodo para apelar a los resultados de asignación.

La primera etapa permitirá conocer si, de acuerdo con los antecedentes socioeconómicos entregados, el estudiante podría acceder a una beca o crédito, o si debe presentar documentación adicional por información incompleta o inconsistente.

Posteriormente, la preselección informará qué postulantes cumplen, según los antecedentes disponibles, con los requisitos académicos y socioeconómicos para acceder a determinados beneficios. La asignación definitiva se conocerá en marzo, una vez que se verifiquen los antecedentes y la matrícula en una institución de educación superior.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la gratuidad?

Para acceder a la gratuidad en la educación superior, los estudiantes deben cumplir con las condiciones establecidas por el Mineduc. Entre ellas se encuentran:

Pertenecer a un hogar dentro del 60% de menores ingresos del país.

del país. Matricularse en una institución adscrita a la gratuidad y en una carrera de pregrado con modalidad presencial .

y en una carrera de pregrado con modalidad . No contar con un título profesional previo ni con un grado de licenciatura terminal obtenido en Chile o en el extranjero, salvo las excepciones establecidas para determinados programas de formación docente.

ni con un grado de licenciatura terminal obtenido en Chile o en el extranjero, salvo las excepciones establecidas para determinados programas de formación docente. Si ya cursan una carrera de educación superior, no haber excedido la duración nominal de esta.

de esta. Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva vigente o residencia temporal. En este último caso, también se exige haber cursado la enseñanza media completa en Chile.

Los resultados de las distintas etapas se podrán consultar en el portal oficial de Beneficios Estudiantiles.

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