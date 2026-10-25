Subsidio Unificado de Empleo: ¿Quiénes reciben el monto más alto?

25 oct. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio Unificado de Empleo (SUE) es un beneficio que busca fomentar el empleo formal entre cuatro grupos prioritarios con baja participación laboral: jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

El aporte está dirigido tanto a personas trabajadoras como a empleadores, y contempla distintos montos según las condiciones de cada beneficiario. Las postulaciones comenzaron en octubre de 2026 y podrán realizarse de forma gratuita durante todo el año.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Unificado de Empleo?

El monto del beneficio depende de la renta bruta mensual de la persona trabajadora. Según los tramos informados, los aportes se distribuyen de la siguiente manera:

Tramo A: Para quienes reciben una renta bruta mensual igual o inferior a $529.000, el subsidio va desde $13.225 hasta $52.900.

Para quienes reciben una renta bruta mensual igual o inferior a $529.000, el subsidio va desde $13.225 hasta $52.900. Rentas superiores a $529.000 e inferiores a $661.250 : El monto se mantiene fijo en $52.900.

: El monto se mantiene fijo en $52.900. Tramo B: Para quienes reciben una renta superior a $661.250 e inferior a $1.190.250, el aporte disminuye progresivamente desde $52.900 hasta $13.225.

De esta manera, el monto máximo estimado que puede recibir una persona trabajadora es de $52.900 mensuales, aunque la cantidad final depende de su renta bruta.

El Subsidio Unificado de Empleo contempla una duración de 12 meses continuos para las personas beneficiarias. En el caso de las personas con discapacidad, el período se extiende a 15 meses continuos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio?

Para acceder al beneficio como persona trabajadora, es necesario pertenecer a uno de los grupos prioritarios definidos:

Jóvenes : tener entre 18 años y 24 años, 11 meses y 30 días.

: tener entre 18 años y 24 años, 11 meses y 30 días. Mujeres : tener entre 25 años y 54 años, 11 meses y 30 días.

: tener entre 25 años y 54 años, 11 meses y 30 días. Personas mayores : tener 55 años o más.

: tener 55 años o más. Personas con discapacidad: tener más de 18 años y estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

Además, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener una renta bruta mensual del trabajo inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales (IMM), equivalente aproximadamente a $1.190.250.

Registrar, durante los 18 meses anteriores a la postulación, al menos seis meses de desempleo continuo u ocho meses discontinuos.

Pertenecer al 40% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH). Este requisito no se exige a quienes forman parte del Registro Nacional de la Discapacidad.

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