Fiscalización a conductores deja a 106 motos fuera de circulación: Hubo dos detenidos en el procedimiento

25 oct. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante una jornada de intensas fiscalizaciones en las comunas de Santiago, Independencia, Recoleta y Estación Central, Carabineros realizó un control a conductores de motocicletas, con el fin de prevenir y asegurar la seguridad en carreteras y autopistas.

El balance arrojó 156 infracciones de tránsito y, dentro de estas, 106 motocicletas terminaron fuera de circulación por parte de las autoridades.

Entre las personas que sufrieron la pérdida de su vehículo, hay que destacar que 88 no tenían permiso de conducir, 11 mantenían documentación vencida y el resto fue atrapado por falsificación de documentos.

Nicolás Silva, oficial de la policía uniformada, señaló que "como resultado de estos procedimientos se cursaron infracciones y retiros de 106 motos. Todas ellas fueron llevadas a aparcaderos municipales".

Añadió para cerrar que "se registraron dos detenidos, uno de los cuales mantenía una orden de detención vigente y el otro por falsificación de placa patente".

Carabineros recordó que la motocicleta es un vehículo que necesita una conducción aún más responsable por la exposición del conductor o de los pasajeros de esta, agregando que un accidente puede tener mayores consecuencias.