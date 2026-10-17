Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuándo se paga el aporte anual?

17 oct. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es un beneficio a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que busca promover el empleo formal mediante un aporte monetario dirigido a personas trabajadoras de grupos prioritarios y a empresas privadas que las contraten.

El beneficio contempla distintas modalidades de pago dependiendo de quién lo reciba. En el caso de las empresas y las personas trabajadoras dependientes, el aporte se entrega mensualmente, mientras que para las personas trabajadoras independientes se establece una modalidad anual.

¿Cuándo se efectúa el pago anual?

Las personas trabajadoras independientes que accedan al subsidio reciben el aporte una vez al año, durante agosto.

Desde el 1 de octubre de 2026, el SUE reemplaza al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y al Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (SPT).

¿Quiénes pueden postular?

Pueden acceder al beneficio:

Jóvenes entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días.

Mujeres entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días.

Personas de 55 años o más.

Personas con discapacidad de 18 años o más inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

También pueden postular empresas privadas que tributen en primera categoría y contraten a personas pertenecientes a estos grupos.