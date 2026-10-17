17 oct. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

El tradicional Paseo Costero Wheelwright, en Valparaíso, presenta daños significativos tras las marejadas y temporales del invierno, afectando la infraestructura peatonal y ciclovía que conecta Caleta Portales con el Muelle Barón.

A pesar del cierre provisional decretado por el municipio, muchas personas continúan transitando por el lugar, lo que genera preocupación por posibles accidentes debido a socavones, escombros y deterioro de las estructuras de madera.

Se ha anunciado una inversión para reparar el paseo, pero no hay avances visibles en las obras.

Usuarios y transeúntes hicieron un llamado a las autoridades para aumentar la fiscalización y acelerar las reparaciones, buscando garantizar la seguridad en esta zona costera.

"Mucho riesgo"

Meganoticias Siempre Juntos llegó a la zona y comprobó el estado del lugar. Ahí habló con usuarios que manifestaron su preocupación por lo que se vive.

Una turista italiana señaló que “el estado de la calle es muy peligroso, y es triste porque es un lugar muy bonito... Se podría hacer algo más aca”.

En tanto, un vecino del sector expuso que “acá hay mucho riesgo. Hay demasiados escombros y se presta para que se hagan otras actividades en el lugar que nada tienen que ver con el deporte... Hay rucos y se ve drogadicción”.

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