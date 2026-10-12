Socavones complican el tránsito en Valparaíso: Vecinos de Playa Ancha denuncian problemas de conectividad

12 oct. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los socavones en distintos puntos de Valparaíso mantienen complicados los desplazamientos de los vecinos de Playa Ancha. Uno de ellos se encuentra en avenida Altamirano, donde los daños provocados por las intensas precipitaciones de julio obligaron a modificar los recorridos del transporte público.

El sector afectado permanece cubierto con una lona negra. Sin embargo, el terreno presenta daños de consideración y el agua continúa afectando la zona, lo que genera preocupación por su estabilidad ante las nuevas precipitaciones.

Debido a esta situación, las micros no pueden transitar por ese tramo de avenida Altamirano y deben desviarse por sectores más altos, pasando por cerro Cordillera. Esto provoca tacos y dificultades para los pasajeros, quienes también enfrentan problemas para identificar los recorridos alternativos.

Pero ese no es el único punto afectado. Más adelante, en dirección a Playa Ancha, otro socavón impide el tránsito de vehículos por un tramo del borde costero, dificultando el acceso hacia sectores como la playa Las Torpederas.

Los principales afectados son los vecinos de Playa Ancha, quienes tienen dificultades para desplazarse hacia la plaza Waddington y otros sectores altos del cerro. Una de las alternativas es la subida Carampagne, ubicada antes de la Aduana de Valparaíso, pero esta vía también presenta un socavón.

Así, las rutas alternativas también se encuentran afectadas, complicando aún más la conectividad de los vecinos y los desplazamientos cotidianos en distintos sectores de Valparaíso.

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