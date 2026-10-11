Quién era Penélope Knuth, la integrante de la Orquesta de Cámara de Chile fallecida en el accidente en Valparaíso

11 oct. 2026 - 04:22 hrs.

¿Qué pasó?

El trágico accidente registrado en Valparaíso, donde un bus que trasladaba a 46 integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH) se desbarrancó, cobró la vida de la destacada artista y docente Penélope Knuth.

El hecho se produjo luego de que la delegación artística finalizara una presentación en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Una sólida formación internacional en la Juilliard School y Tanglewood

Originaria de Nueva York, la maestra Penélope Knuth construyó una prominente carrera en la música clásica internacional. Cursó sus estudios superiores en la Universidad de Indiana en Bloomington, donde se formó con David Dawson y Abraham Skernick, además de estudiar composición musical junto a Bernard Heiden.

Posteriormente, continuó sus estudios de maestría en la prestigiosa The Juilliard School de Nueva York bajo la tutela de William Lincer, quien fuera violista principal de la Filarmónica de Nueva York, además de instruirse con el célebre violista Emanuel Vardi.

Su paso por el afamado Tanglewood Music Center en Massachusetts le permitió trabajar junto a importantes intérpretes de la música de cámara y orquestal, como Walter Trampler, Eugene Lehner, Doriot Anthony Dwyer y Rudolph Kolisch.

Su legado como docente en la UC y primera viola de la OCCH

Con una prolífica trayectoria en Sudamérica, la intérprete se desempeñó en diversos conjuntos orquestales y de cámara en Venezuela y Chile, destacando además por su labor pedagógica en instituciones internacionales como la Fundación Funsincopa en Panamá.

En Chile, Knuth ejercía como docente e instructora en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se desempeñaba como primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile, agrupación dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Tras confirmarse su deceso, desde el propio ministerio destacaron la profunda huella que dejó la instrumentista en el ámbito cultural del país:

"Con profundo pesar, confirmamos que se trata de Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile, cuya destacada trayectoria artística y valioso aporte a la música nacional deja una huella significativa en el ámbito cultural de nuestro país. Como Ministerio, hemos tomado contacto con su familia para expresar nuestras condolencias y acompañarla en este difícil momento".

Condolencias del Presidente Kast

El fallecimiento de la integrante de la OCCH motivó inmediatas reacciones de las autoridades nacionales. El Presidente de la República, José Antonio Kast, expresó sus condolencias públicas a través de su cuenta de X:

“Lamento mucho el grave accidente que sufrió el bus en Valparaíso y que llevaba a miembros de la Orquesta de Cámara dependiente del Ministerio de Cultura. Equipos de gobierno se encuentran desplegados para asistir a heridos. Nuestras oraciones con la víctima fatal de este accidente".