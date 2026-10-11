Presidente Kast tras accidente de la Orquesta de Cámara de Chile: "Nuestras oraciones con la víctima fatal"

11 oct. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, expresaron sus condolencias y entregaron un reporte actualizado tras el grave accidente de tránsito registrado durante la noche de este sábado en Valparaíso, donde un bus que trasladaba a los integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH) se desbarrancó en el cerro Los Placeres.

El siniestro se produjo luego de que la agrupación finalizara una presentación en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó el hecho y confirmó que se activaron los protocolos de emergencia:

"Lamento mucho el grave accidente que sufrió un bus en Valparaíso y que llevaba a miembros de la Orquesta de Cámara dependiente del Ministerio de Cultura. (...) Nuestras oraciones con la víctima fatal de este accidente".

Lamento mucho el grave accidente que sufrió bus en Valparaiso y que llevaba a miembros de la Orquesta de Cámara dependiente del Ministerio de Cultura. Equipos de gobierno se encuentran desplegados para asistir a heridos. Nuestras oraciones con la víctima fatal de este accidente. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 11, 2026

Confirmación de la víctima fatal y balance del accidente

Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio emitió una declaración oficial en la que precisó que en el vehículo se trasladaban 46 integrantes de la agrupación. La entidad confirmó que el siniestro dejó un saldo de 13 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, y una persona fallecida.

Desde la cartera identificaron a la víctima mortal como Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile, destacando su valioso aporte a la música nacional y enviando su apoyo a los familiares.

Asimismo, confirmaron que la Seremi de las Culturas de la Región de Valparaíso se desplegó en el lugar de la emergencia y en los centros asistenciales para acompañar las gestiones y el estado de salud de los lesionados.