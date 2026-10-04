Conductora no tenía licencia: Video muestra el momento en que un auto cae al interior de una casa en Viña del Mar

04 oct. 2026 - 21:44 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, un vehículo cayó al interior de una casa en el sector de Chorrillos Alto en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodrigo Escobar, explicó que insólitamente la mujer tras el volante no tenía licencia de conducir y que, de hecho, Carabineros informó que nunca ha contado con este documento obligatorio para poder manejar.

Auto cae al interior de casa en Viña del Mar

El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio, las que muestran el momento en el que la conductora intenta doblar en una esquina, pero finalmente acelera y cae a la vivienda afectada.

La casa en cuestión está en un desnivel de unos dos metros, por lo que el vehículo cayó al antejardín, afortunadamente, sin lesionar a la adulta mayor que se encontraba en el interior.

Fue la misma dueña de casa quien salió a socorrer a la conductora y a la menor de 3 años que la acompañaba en el auto, ninguna de las cuales resultó lesionada.

"Los nervios, para qué le digo"

La adulta mayor conversó con el corresponsal de Mega, explicando que "yo estaba en mi pieza viendo televisión cuando siento una estampida y salgo afuera asustada, pensé que había un choque en la calle, y no po, era un auto que estaba adentro de mi casa".

"Ahí donde cayó el auto está la cocina; tengo un comedorcito chico, de diario. Imagínese si da más adentro y yo estoy almorzando o tomándome un té, imagínese y me pasa eso, así que los nervios para qué le digo", agregó la mujer que quedó asustada con lo sucedido en su vivienda.

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