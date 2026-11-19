19 nov. 2026 - 19:08 hrs.

¿Qué pasó?

La futura Línea 9 del Metro de Santiago dio un paso clave en su obras, luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) aprobó por unanimidad el tercer y último tramo del recorrido, proyecto que permitirá extender el trayecto desde La Pintana hasta Puente Alto, pasando por el sector de Bajos de Mena.

La aprobación de esta etapa permitirá el avance de las obras que contemplan cinco nuevas estaciones y conectará sectores del suroriente de la capital. Sin embargo, todavía resta que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emita la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), trámite que Metro espera obtener a principios de diciembre.

¿Cómo será el último tramo de la Línea 9?

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, manifestó su satisfacción por la aprobación ambiental y destacó el impacto que tendrá la nueva conexión para los habitantes de Puente Alto y La Pintana.

"Tremendamente contentos con esta aprobación del tercer tramo de la Línea 9... Estos son proyectos de Estado que trascienden gobiernos y que van a generar una reducción muy significativa de tiempo para los vecinos de Puente Alto, de La Pintana y todo el eje Santa Rosa", comentó.

La Línea 9 tendrá una extensión de 27 kilómetros y contará con 19 estaciones, conectando ocho comunas: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.

En particular, el tercer tramo considera cinco estaciones, desde el sur de la futura Plaza de La Pintana, hasta llegar a Plaza de Puente Alto, donde los pasajeros podrán combinar con la Línea 4.

¿Cuándo estará operativa la Línea 9 del Metro?

El proyecto registra actualmente un 5% de avance global y su puesta en marcha se realizará por etapas, entre 2030 y 2033. De acuerdo con el calendario informado por Metro, el primer tramo estará disponible en 2030, con 10 estaciones y un recorrido de 14 kilómetros entre la estación Bío Bío y la futura estación ubicada en Plaza de La Pintana.

Posteriormente, en 2032 se proyecta la habilitación del segundo tramo, que conectará el sector de Avenida Santa Rosa con Ñuble hasta el centro de Santiago, incluyendo las estaciones Santa Lucía y Puente Cal y Canto.

Finalmente, en 2033 se espera inaugurar el tercer tramo, que extenderá el servicio hasta Plaza de Puente Alto y permitirá conectar con Bajos de Mena. Cuando esté completamente operativa, la Línea 9 permitirá viajar desde Puente Alto hasta el centro de Santiago en aproximadamente 35 minutos.

Estas son todas las estaciones de la línea 9

Las 19 estaciones de la línea 9 beneficiarán a 2 millones de habitantes y permitirán reducir los tiempos de traslado en un 28%. Estas serán sus estaciones:

Puente Cal y Canto (líneas 2, 3 y 7)

Santa Lucía (línea 1)

Matta (línea 3)

Av. Santa Rosa con Ñuble

Bío Bío (línea 6)

Av. Santa Rosa con Alcalde Pedro Alarcón

Av. Santa Rosa con Av. Salvador Allende

Av. Santa Rosa con Av. Departamental

Av. Santa Rosa con Av. Lo Ovalle

Av. Santa Rosa con Linares

Santa Rosa (línea 4A)

Av. Santa Rosa con Esperanza

Av. Santa Rosa con Av. Observatorio

Av. Santa Rosa con Baldomero Lillo

Av. Santa Rosa con La Primavera

Av. Santa Rosa con Av. Eyzaguirre

Sargento Menadier con Av. Juanita

Sargento Menadier con Av. Ejército Libertador

Plaza Puente Alto (línea 4)

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