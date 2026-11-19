19 nov. 2026 - 17:50 hrs.

La banda británica Deep Purple anunció la postergación de su gira por Sudamérica debido a problemas de salud que afectan a su vocalista, Ian Gillan.

A través de un comunicado, la productora The Fanlab informó que la decisión responde a indicaciones médicas que hacen necesario suspender temporalmente las próximas presentaciones del grupo, priorizando la recuperación y el bienestar del músico.

El propio Gillan explicó que sufrió un problema de salud durante su estadía en Leipzig, Alemania, que requirió atención urgente en un hospital.

A raíz de esta situación y siguiendo las recomendaciones de su equipo médico, debieron aplazar las fechas restantes de su gira europea y británica, además de los conciertos programados en Latinoamérica.

“Pido disculpas a todos por las molestias que esto pueda ocasionar. Espero volver al ruedo a principios del año que viene y el equipo de Deep Purple me ha asegurado que las nuevas fechas se anunciarán muy pronto”, expresó el cantante.

¿Qué pasará con el concierto en Chile?

En nuestro país, Deep Purple tenía programada una presentación para el próximo 8 de diciembre en el Santander Arena. Sin embargo, el espectáculo deberá ser reagendado.

Desde The Fanlab indicaron que están trabajando junto al equipo del artista para confirmar una nueva fecha, la que será informada próximamente a través de los canales oficiales.

Respecto de las entradas, la productora informó que seguirán siendo válidas para el concierto reagendado y conservarán las mismas ubicaciones originalmente seleccionadas.