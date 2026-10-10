Bus se desbarranca y cae en un condomino en Valparaíso: Confirman una persona fallecida y unos 40 lesionados

10 oct. 2026 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un bus de pasajeros se desbarrancó la noche de este sábado en el cerro Barón de Valparaíso, cayendo hacia el estacionamiento de un condominio ubicado en la bajada de la avenida Los Placeres.

Bus se desbarranca en Valparaíso

De acuerdo a la información que pudo confirmar el corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodrigo Escobar, el accidente dejó un saldo de 40 lesionados y una persona fallecida.

En imágenes publicadas en redes sociales se puede ver que la máquina cayó sobre un vehículo estacionado en el Condominio Esmeralda.

Todas las compañías de rescate del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso trabajan en la atención de lesionados y liberación de personas atrapadas.

El periodista de Mega explicó que el accidente ocurrió en un sector con "una curva muy cerrada" y que el bus terminó cayendo de una altura aproximada de 15 metros.

Escobar indicó también que, precisamente por lo pronunciado de la curva, ese sector no es apto para el paso de buses o vehículos de gran tonelaje.

Los ocupantes del bus eran miembros de la Orquesta de Cámara de Chile, quienes se habían presentado durante la tarde en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María.

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