Video muestra el momento exacto en que bus que transportaba a la Orquesta de Cámara desbarranca en Valparaíso

11 oct. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito alertó al país la noche de este sábado en el cerro Los Placeres de Valparaíso, luego de que un bus que trasladaba a los músicos de la Orquesta de Cámara de Chile se desbarrancara hacia el estacionamiento de un condominio.

El siniestro vial, registrado tras una presentación del conjunto en la Universidad Técnica Federico Santa María, dejó a una persona fallecida y cerca de 40 lesionados.

Cámara de seguridad captó el accidente

En las últimas horas, se pudo conocer un registro clave de una cámara de seguridad ubicada en la zona que captó el momento exacto de la tragedia.

En las imágenes se aprecia cómo el bus realiza una maniobra de viraje hacia la derecha en una curva calificada como muy cerrada. En cuestión de segundos, la máquina pierde estabilidad, se desbarranca desde una altura aproximada de 15 metros y termina cayendo volcada sobre un vehículo estacionado en el Condominio Esmeralda.

Tras el impacto, todas las compañías de rescate del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se desplegaron en el lugar para atender a los heridos y liberar a los pasajeros que habían quedado atrapados al interior de la estructura.