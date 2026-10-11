Fatal accidente de bus en Valparaíso: Centro médico reporta que 3 pacientes siguen hospitalizados y ninguno en riesgo vital

11 oct. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo balance entregó este domingo el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso sobre el estado de salud de los afectados por el accidente del bus que trasladaba a integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile. De los 12 pacientes que recibió el recinto asistencial, cinco fueron dados de alta, cuatro fueron derivados a la Mutual de Seguridad y tres permanecen hospitalizados.

El subdirector asistencial del hospital, Simón Rojas, explicó que dos de los pacientes que siguen internados "se encuentran estables dentro de su gravedad". Ambos presentan lesiones, principalmente en el tórax y las extremidades inferiores. Se trata de un hombre y una mujer, "quienes están fuera de riesgo vital".

Uno de ellos presenta contusiones pulmonares bilaterales y múltiples fracturas costales, mientras que el otro fue operado durante la noche por fracturas en una pierna y un pie.

“Del punto de vista clínico, los pacientes han sido todos estabilizados; ninguno de ellos está hoy día (...) en un riesgo mayor en su condición de salud”, afirmó Rojas.

En tanto, el tercer paciente continúa en evaluación y presenta algunas fracturas costales, "pero se encuentra clínicamente estable. Los tres pacientes que permanecen en el recinto están en condiciones de ser trasladados a sus respectivas mutualidades en Santiago, debido a que se trata de un accidente de trayecto", dijo el facultativo.

Ministro de Cultura abordó posible investigación interna

Hasta el Hospital Carlos Van Buren también llegó el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien lamentó la muerte de Penélope Knut, integrante de la orquesta, y agradeció la atención entregada por los equipos de salud de la Región de Valparaíso.

El secretario de Estado destacó la trayectoria de la mujer, quien llevaba más de 35 años como parte del elenco. “Era una violinista muy destacada, lleva mucho tiempo, más de 35 años, si la memoria no me falla, siendo parte de este elenco”, expresó.

Consultado por una eventual revisión de los protocolos y de la contratación del bus, el ministro señaló que la investigación del accidente corresponde a la Fiscalía y que el conductor se encontraba en control de detención. Además, defendió la trayectoria de la compañía contratada para el traslado.

“La empresa es una empresa de reconocido prestigio y trayectoria en Chile que nosotros la hemos utilizado no solamente para la orquesta, sino para otros movimientos y traslado de gente”, sostuvo.

Undurraga agregó que las contrataciones se realizan a través de Mercado Público y calificó lo ocurrido como un accidente. No obstante, indicó que los procedimientos pueden ser revisados: “Evidentemente que lo son”.