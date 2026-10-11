Testigo de fatal desbarrancamiento de bus en Valparaíso: "Gracias a Dios no había gente en los autos estacionados"

11 oct. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona fallecida y varios pasajeros lesionados dejó el accidente de un bus que transportaba a más de 40 integrantes de una orquesta y que cayó por un barranco hasta terminar volcado en el estacionamiento de un condominio en Valparaíso. El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas del sábado, luego de que el vehículo perdiera el control al enfrentar una curva.

El bus trasladaba a integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile, quienes habían realizado una presentación en la Universidad Federico Santa María. Entre las víctimas se encuentra Penélope Knut, integrante de la agrupación, quien falleció producto del accidente.

Carolina, una vecina del sector, fue testigo de la emergencia y relató a Meganoticias cómo se vivieron los momentos posteriores al accidente. Según explicó, inicialmente pensaron que se trataba de un incendio debido a la gran cantidad de vehículos de emergencia que comenzaron a llegar al lugar.

“No, fue un caos porque uno está acostumbrado a vivir en la Avenida España, de sentir bombas, ambulancias, pasar Carabineros, pero ya, o sea, uno, dos, tres, cuatro, los carros bomba”, recordó la mujer.

La testigo contó que, al escuchar el movimiento de los equipos de emergencia, salió a mirar y se dio cuenta de que el accidente había ocurrido justo frente a su vivienda, dentro del condominio. “Al principio pensábamos que era un incendio, que podía haber sido cerca por acá, y veíamos que paraban como muy cerca”, relató.

“Se le fue el bus hacia el lado izquierdo”

Carolina también advirtió que el accidente pudo haber tenido consecuencias aún más graves, considerando que el bus terminó en un estacionamiento donde habitualmente circulan vehículos y personas durante la noche.

“Gracias a Dios no había gente en los autos estacionando”, señaló la vecina, quien explicó que los fines de semana es habitual que los residentes regresen a sus hogares y utilicen ese espacio.

Sobre las características de la vía, la mujer describió una curva cerrada en una zona de pendiente, donde los vehículos deben realizar maniobras con precaución. A su juicio, este tipo de recorrido puede resultar complejo para conductores que no conocen el sector.

La testigo planteó que el chofer podría no haber estado familiarizado con la ruta que tomó desde la Universidad Federico Santa María. “Yo creo que la velocidad y se le fue el bus hacia el lado izquierdo y ahí dio vuelta y cayó al estacionamiento”, sostuvo.

Las causas del accidente deberán ser determinadas mediante la investigación correspondiente, mientras que el hecho generó conmoción entre los vecinos por la violencia de la caída y la cantidad de personas que viajaban a bordo del vehículo.