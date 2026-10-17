Casa de Juan Pedro y Karen Paola sufrió serios daños en su techumbre tras fuerte lluvia y granizos de esta semana

17 oct. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Las fuertes lluvias y granizos que sorprendieron a los santiaguinos el pasado martes afectaron a miles de personas en distintas comunas de la Región Metropolitana. Uno de los afectados fue Juan Pedro Verdier, quien compartió en su cuenta de Instagram los estragos que dejó el mal tiempo en su casa, ubicada en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, donde vive junto a Karen Paola.

Fue a través de sus historias donde el exchico Mekano publicó un registro que parece sacado de una película de terror: se escuchan fuertes ruidos, no hay suministro eléctrico y, mientras recorre distintos puntos de su casa, muestra los efectos de la emergencia.

El susto de Juan Pedro y la rotura del techo

Uno de los momentos más impactantes del registro ocurre cuando se escucha un fuerte estruendo, que provoca una visible reacción de sobresalto en el uruguayo. Luego, vuelve a enfocar lo que parece ser el comedor de su hogar, donde se observa un gran agujero en el techo, aparentemente provocado por la intensidad de la granizada.

Al mostrar el daño con más detalle, se aprecia cómo una gran cantidad de agua cae a través de la abertura.



Finalmente, el influencer mostró cómo la piscina de su casa se rebalsaba por la caída constante de granizo, mientras que el pasto se teñía de blanco por el mismo motivo.

Debido a las lluvias registradas el martes 13 de octubre, se superó el récord del octubre más lluvioso en la historia de Santiago, con un acumulado de 107,9 milímetros. De esta manera, se sobrepasaron los 102,2 milímetros registrados en 1930.