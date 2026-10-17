Árbol de gran tamaño cayó sobre un taxi colectivo que iba en marcha: Tres personas resultaron con lesiones leves
- Por Cristian Reyes | Rodrigo Chávez
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado en Villa Alemana, región de Valparaíso, un eucalipto de gran tamaño cayó sobre un taxi colectivo que iba en marcha en la intersección de Bernardo Leyton con Martín Rivas.
La caída del árbol también provocó la caída de un poste eléctrico, lo que obligó a cortar el tránsito en la zona.
Según el periodista de Meganoticias en la zona, Rodrigo Chávez, con información policial, tres personas que iban en el vehículo resultaron con lesiones leves.Ir a la siguiente nota
El incidente fue registrado por cámaras de seguridad y se atribuye a las fuertes lluvias y vientos que han debilitado el terreno y las raíces superficiales del árbol.
Equipos de emergencia continúan atentos ante posibles situaciones similares en la comuna.
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