Mujer queda grave tras ser aplastada por un árbol durante las lluvias en Estación Central: Estuvo dos horas atrapada

14 oct. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 35 años, identificada como Constanza, permanece grave luego de que un árbol cayera sobre ella durante las intensas lluvias, granizos y vientos que afectaron a la Región Metropolitana el martes.

La emergencia ocurrió en Estación Central, cuando se dirigía a un paradero para buscar a una de sus hijas. La mujer quedó atrapada bajo el árbol durante cerca de dos horas, hasta que personal de Bomberos logró rescatarla cortando el tronco y retirando las ramas.

¿En qué estado de salud se encuentra Constanza?

Actualmente, Constanza permanece internada en la Mutual de Seguridad, donde fue operada debido a las lesiones que sufrió.

Está en condición grave, aunque se encuentra fuera de riesgo vital. Sin embargo, una de sus principales complicaciones es el estado de su pierna izquierda, que quedó muy comprometida por el impacto del árbol.

Además, la mujer sufrió lesiones en órganos internos, entre ellos el páncreas, por lo que continúa bajo supervisión médica. Su familia se mantiene acompañándola durante su recuperación y está pendiente de la evolución de sus lesiones.

"Rorro, ven a buscarme que estoy aplastada"

Rodrigo Maldonado, esposo de Constanza, relató que su mujer había salido de su departamento para ir a buscar a una de sus hijas adolescentes cuando comenzó a llover y se registró una fuerte ráfaga de viento. Al llamarla por teléfono, recibió una desesperada petición de ayuda.

"Rorro, ven a buscarme que estoy aplastada", fue el llamado que, según el relato de Rodrigo, recibió de su esposa mientras permanecía atrapada bajo el árbol.

Rodrigo acudió al lugar junto a otras personas, pero no lograron mover el tronco debido a su tamaño y peso. Finalmente, Bomberos llegó al sector y trabajó para cortar el árbol y liberar a la mujer.

Alcalde gestiona que siga en la Mutual de Seguridad

Otra de las preocupaciones de la familia era que Constanza fuera trasladada a otro recinto asistencial durante su recuperación. Por ello, solicitaron que permaneciera en la Mutual de Seguridad, donde fue atendida y operada tras el accidente. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, confirmó que la solicitud fue aceptada por el recinto.

Además, el municipio comprometió apoyo y orientación a sus familiares para enfrentar las distintas gestiones que implica la recuperación de la mujer, quien tiene tres hijos.

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