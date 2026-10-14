Anuncian cuatro días de lluvia en Santiago: Se esperan hasta 30 mm de precipitaciones diarios en la capital

14 oct. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la tormenta eléctrica que el martes generó estragos en diversas comunas de Santiago, el Instituto Meteorológico de Noruega vuelve a pronosticar precipitaciones. Su plataforma Yr.no proyecta cuatro días consecutivos de lluvia entre el domingo 18 y el miércoles 21 de octubre, con un acumulado total eventual de 46,2 milímetros de agua caída.

El primer episodio llegará este domingo 18, con 5,8 milímetros de precipitación. El centro meteorológico muestra lluvia en la tarde y la noche. El lunes 19 continuará con 3,8 milímetros de lluvia repartidos entre la madrugada, la mañana y la tarde.

El día más crítico de la semana

En tanto, el martes 20 será con diferencia el día más crítico del periodo. Se proyectan 30 milímetros de precipitación, con lluvia presente en la mañana, la tarde, lo que representaría el 65% del total acumulado proyectado para toda la semana.

El miércoles 21 cerrará el ciclo de lluvia con 6,6 milímetros de precipitación, con lluvia en la madrugada y la tarde.

En total, el modelo noruego acumula 46,2 milímetros de lluvia para Santiago entre el domingo y el miércoles, con el martes 20 como el episodio de mayor intensidad de los cuatro días proyectados. Todo bajo un pronóstico actualizado a las 11:20 horas de este miércoles 14 de octubre.