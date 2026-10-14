Sichel decreta emergencia comunal en Ñuñoa y anuncia acciones contra inmobiliarias por inundaciones

14 oct. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, decretó emergencia comunal para acelerar los trabajos de vaciado de edificios inundados tras la tormenta del martes. La medida permite al municipio realizar gastos extraordinarios para enfrentar los anegamientos.

El jefe comunal explicó que las motobombas disponibles no dan abasto para retirar el agua acumulada en los estacionamientos subterráneos. Además, anunció que el municipio tomará acciones contra las inmobiliarias que tengan responsabilidad en las inundaciones.

¿Qué dijo Sichel tras la emergencia?

"Estamos acá tratando de vaciar uno de los edificios inundados", explicó el alcalde, quien informó que el municipio recurrió a esta medida para disponer de más recursos y acelerar las labores.

"Así que usamos la facultad extraordinaria del municipio", afirmó Sichel. El alcalde agregó que el decreto "nos permite hacer gastos extraordinarios para emergencias como esta".

Los anegamientos afectaron a edificios de calles como San Eugenio, José Domingo Cañas y Suecia. En paralelo, la acumulación de agua en Irarrázaval complicó el desplazamiento de peatones y vehículos.

Sichel anuncia acciones contra inmobiliarias

Otro de los puntos críticos en la comuna fue el paso bajo nivel de Carlos Dittborn, junto a la estación Ñuble del Metro. El agua obligó a cerrar el tránsito y dejó vehículos atrapados. Tras los trabajos realizados durante la noche y la mañana, la vereda norte quedó habilitada y se esperaba que el sector esté despejado durante la tarde de este miércoles.

Sichel atribuyó el anegamiento al colapso de los colectores de aguas lluvias y a la acumulación de basura. En ese contexto, anunció acciones contra las inmobiliarias que tengan responsabilidad y cuestionó la mantención del sistema.

"Lo primero es perseguir responsabilidades. Nosotros nos vamos a querellar muy duramente con aquellas inmobiliarias que tengan alguna responsabilidad y también vamos a ser bien frontales con el Metro a ver qué pasó aquí", señaló.

¿Qué sectores de Ñuñoa reciben ayuda?

El municipio informó que mantiene asistencia en cinco sectores principales de la comuna

Augusto Villanueva con Irarrázaval.

Villa Salvador Cruz Gana.

Hamburgo con Irarrázaval.

Exequiel Fernández con Grecia.

Dublé Almeyda con Pedro de Valdivia.

En estos puntos se entrega ayuda social y apoyo operativo, con motobombas según las necesidades de cada lugar. Además, durante la tarde de este miércoles el municipio comunicaría la situación de los colegios municipales de Ñuñoa tras la tormenta.

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