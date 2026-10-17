FloyyMenor sorprende con notorio cambio físico durante un paseo en su lujosa Ferrari

17 oct. 2026 - 11:52 hrs.

El cantante chileno FloyyMenor volvió a generar comentarios en redes sociales debido a su notorio cambio físico, luego de compartir una serie de fotografías en Instagram durante un paseo en su lujosa Ferrari. Las imágenes llamaron la atención de sus seguidores, quienes destacaron su apariencia y su pérdida de peso.

El intérprete de “Gata Only” y “Peligrosa” publicó un carrusel de fotografías durante el fin de semana. En uno de los registros, aparece detenido al costado de una carretera, posando frente a la cámara con un look completamente negro, compuesto por pantalón y polera, que combinó con zapatillas blancas y café.

Sin embargo, más allá de su vestuario y del vehículo que protagonizó parte de la publicación, su apariencia física se convirtió en uno de los aspectos más comentados. Entre las reacciones de los usuarios destacaron mensajes como: “Estás más flaco”, “Qué brazote”, “Bro sigue así” y “Estilazo”.

Junto a las fotografías, el artista escribió: “Véngate salimos con videos”, frase que podría estar relacionada con sus próximos lanzamientos musicales, aunque no entregó mayores detalles al respecto.

El cambio físico de FloyyMenor ya había llamado la atención

Esta no es la primera vez que la apariencia del cantante genera comentarios entre sus seguidores. El pasado 6 de septiembre, FloyyMenor ya había despertado interés tras publicar fotografías desde una exclusiva tienda de joyas, registros que también dieron pie a reacciones sobre su figura.

Meses antes, el artista había respondido con humor a las críticas que recibió en redes sociales por su peso. “Y sí, a lo mejor estoy un poco gordito y toda la hue... pero no importa, yo me opero y quedo como Ken. Los amo mi gente, gracias por todo”, expresó en un video.

Por ahora, FloyyMenor no ha explicado públicamente las razones de su cambio físico, ni se han entregado antecedentes que permitan establecer si está relacionado con su alimentación, una rutina de ejercicios u otras circunstancias.

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