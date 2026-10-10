Bolsillo Electrónico Combustibles: ¿Cómo usar el bono de $100 mil?

10 oct. 2026 - 12:00 hrs.

El Bolsillo Electrónico Combustibles es un aporte estatal destinado a la carga de combustible y otorgado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El beneficio entrega $100.000 mensuales por beneficiario y se deposita a través de un Bolsillo Electrónico asociado a la CuentaRUT, manteniéndose separado del saldo disponible en la cuenta.

¿Quiénes reciben el beneficio?

El aporte está dirigido a taxis, colectivos y furgones de transporte escolar, además de los taxis que forman parte del convenio de transportes entre Tacna y Arica.

El subsidio busca mitigar el impacto del alza de los precios de los combustibles.

¿Cómo usar los $100 mil?

El saldo del Bolsillo Electrónico Combustibles puede utilizarse exclusivamente para cargar combustible en estaciones de servicio.

El dinero recibido queda separado del saldo habitual de la CuentaRUT, por lo que el aporte puede identificarse de manera independiente.

Además, si no utilizas todo el monto durante un mes, el saldo puede guardarse para el mes siguiente.

¿Hasta cuándo se puede utilizar?

El beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha hasta la cual podrá utilizarse el aporte.

El pago se realiza mediante el Bolsillo Electrónico Combustibles, asociado a la CuentaRUT del beneficiario.