"Paren de decir tanta tontera": Cathy Barriga respondió con molestia a rumores de separación de Joaquín Lavín

25 oct. 2026 - 11:33 hrs.

Los rumores de separación entre Cathy Barriga y Joaquín Lavín León siguen dando que hablar. Esta vez, la exalcaldesa de Maipú no se quedó callada y reaccionó con todo.

Barriga enfrentó las especulaciones ante las cámaras de un programa de farándula, llamando a "dejar de decir tanta tontera" y pidiendo "empatía".

"Un poquito de empatía"

La polémica surgió luego de que el periodista Sergio Marabolí asegurara en Chilevisión que la pareja ya no estaría junta.

A eso se sumó Pato Sotomayor, quien afirmó que Barriga estaría en un departamento en Maipú, mientras Lavín León permanecería en la casa familiar de Peñaflor.

Pero las cámaras de Canal 13 llegaron hasta este último domicilio y se encontraron con una escena que llamó la atención: fue el propio Joaquín Lavín León quien abrió la puerta.

Al verlo, Cathy Barriga lanzó una espontánea pregunta: "¿Pelo, estás ahí?", antes de manifestar su molestia por los comentarios sobre la relación.

Luego, la exchica Mekano fue directa contra quienes alimentan las versiones: “Paren de decir tanta tontera, un poquito de empatía con lo que se vive”, expresó, según informó Página 7.

Barriga entró a la vivienda y cerró la puerta de un portazo, dejando clara su molestia frente a las especulaciones.

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