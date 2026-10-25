"Yo sentí como una explosión": Voraz incendio en Pudahuel deja un fallecido y dos casas completamente destruidas

25 oct. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, un voraz incendio se desató en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, dejando como lamentable saldo a una persona fallecida y dos viviendas completamente destruidas.

Un fallecido por voraz incendio en Pudahuel

De acuerdo a la información del periodista de Meganoticias, Tomás Fuentes, el siniestro se desató a eso de las 04:00 horas en la intersección de Laguna del Inca con Laguna El Maule.

Por razones que se investigan, el fuego comenzó en una de las viviendas del sector y se propagó rápidamente entre seis casas ubicadas de forma paralela.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Yan Lai Aránguiz, explicó que el incendio dejó dos viviendas completamente destruidas y otras cuatro con daños parciales.

Además, el voluntario informó del lamentable fallecimiento de un hombre de 28 años.

"Yo sentí como una explosión"

"Yo sentí como una explosión. Cuando me levanté, sentí una explosión. Yo pensé que era la vecina de al lado, pero cuando de repente miro para adelante, ya había humo y todo", contó una testigo a Meganoticias.

Tras esto, la mujer dijo que alertó a sus vecinos sobre el fuego, quienes "comenzaron a tirar agua, porque los bomberos se demoraron demasiado en llegar".

"Nunca había visto una cosa así", dijo la mujer que describió los primeros minutos de la emergencia como algo "terrible porque yo veía el fuego y sentía que parece que la casa de al lado del vecino también iba a agarrar".

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