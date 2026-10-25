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Sismo afectó a la zona norte del país esta madrugada: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 25 de octubre se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 06:17 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al este de Carrizal Bajo, a 57 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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