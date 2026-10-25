Sismo afectó a la zona norte del país esta madrugada: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

25 oct. 2026 - 06:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 25 de octubre se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 06:17 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al este de Carrizal Bajo, a 57 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.