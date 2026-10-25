Hasta 50 milímetros de agua: Proyectan un noviembre lluvioso debido al fenómeno de El Niño

25 oct. 2026 - 02:32 hrs.

¿Qué pasó?

El 2026 dejó el octubre más lluvioso del que se tenga registro en la capital, y las proyecciones indican que noviembre también traerá precipitaciones. Para muchos santiaguinos, la situación ya es una complicación cotidiana: algunos aseguran que tuvieron que adaptarse a los cambios; otros relatan que el martes, uno de los días más críticos, se suspendieron sus clases.

Según especialistas, el punto máximo del fenómeno de El Niño aún no se alcanza. De acuerdo con las mediciones internacionales, las predicciones para este episodio intenso apuntan a que noviembre y diciembre serían los meses de mayor impacto, por lo que es muy probable que la atmósfera siga reaccionando ante el calentamiento súbito.

¿Por qué seguirá lloviendo en noviembre?

El aumento de temperatura del océano Pacífico es uno de los principales factores que explica este escenario, en el que ya se rompieron récords en lugares como La Serena y la Región Metropolitana. En esta última, se superó la cifra de 102 milímetros registrada en 1930 y se alcanzaron los 138 milímetros de precipitaciones.

Los expertos explican que, si bien la zona ecuatorial suele presentar aguas cálidas, los rangos actuales son excepcionales. Los mapas de temperatura se ven rojos no solo en esa zona, sino también en todo el borde costero de Chile, incluso hasta la región de Los Lagos, lo que demuestra lo intenso que ha sido el calentamiento.

Sin embargo, las precipitaciones no se distribuirán de la misma manera en todo el país. Los especialistas advierten que el extremo norte y el extremo sur tendrán un escenario más seco, muy distinto al de la zona central, donde se concentrará la mayor cantidad de lluvia. Esta es la firma característica de El Niño y se mantendría durante los próximos meses.

En cuanto a las cifras, se estima una anomalía de entre 0 y 50 milímetros por sobre lo normal durante noviembre. No obstante, el pronóstico a mediano plazo para las primeras semanas del mes no contempla una tormenta de la magnitud de las registradas durante la última semana de octubre.

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